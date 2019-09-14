Государственное бюро расследований начало допрашивать моряков, вернувшихся из России
Государственное бюро расследований начало допрашивать 24 моряков, которые были освобождены из российского плена.
Об этом сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.
"В эти дни в Киеве следователи ГБР (Государственное бюро расследований) начали допрашивать недавно освобождённых украинских военных моряков по делу о "Керченском инциденте", возбужденном по заявлению бывшего замглавы администрации президента Януковича Портнова А.В.", - написал Полозов.
Напомним, экипажи трех украинских кораблей - катеров "Никополь" и "Бердянск", а также буксира "Яны Капу" были захвачены в плен российскими пограничниками в ноябре 2018 года. Украинцев арестовали по обвинению в незаконном пересечении границы и вывезли в Москву.
Скриншот: Facebook/Николай Полозов
Напомним, что российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. В результате инцидента было задержано и арестовано 24 украинских моряка.
Обмен пленными между Россией и Украиной по формуле "35 на 35" состоялся 7 сентяря, около 13:40 самолет с украинскими гражданами приземлился в Борисполе. Среди освобожденных были и украинские моряки.
Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский пообещал дать квартиры в Одессе освобожденным украинским морякам.
Кроме того, мы рассказывали, что здоровье освобожденных военных моряков оценили как удовлетворительное.