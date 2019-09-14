Государственное бюро расследований начало допрашивать 24 моряков, которые были освобождены из российского плена.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.

"В эти дни в Киеве следователи ГБР (Государственное бюро расследований) начали допрашивать недавно освобождённых украинских военных моряков по делу о "Керченском инциденте", возбужденном по заявлению бывшего замглавы администрации президента Януковича Портнова А.В.", - написал Полозов.

Напомним, экипажи трех украинских кораблей - катеров "Никополь" и "Бердянск", а также буксира "Яны Капу" были захвачены в плен российскими пограничниками в ноябре 2018 года. Украинцев арестовали по обвинению в незаконном пересечении границы и вывезли в Москву.



Скриншот: Facebook/Николай Полозов

Напомним, что российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. В результате инцидента было задержано и арестовано 24 украинских моряка.

Обмен пленными между Россией и Украиной по формуле "35 на 35" состоялся 7 сентяря, около 13:40 самолет с украинскими гражданами приземлился в Борисполе. Среди освобожденных были и украинские моряки.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский пообещал дать квартиры в Одессе освобожденным украинским морякам.

Кроме того, мы рассказывали, что здоровье освобожденных военных моряков оценили как удовлетворительное.