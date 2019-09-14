Андрей Богдан - глава офиса президента Украины - считает, что вопросы главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова о необходимости при переподчинении Национальной гвардии от МВД президенту оставить отдельные ее подразделения в подчинении министерства, а ещё ряд подразделений передать Минобороны вполне резонные. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Богдан рассказал журналистам в кулуарах 16-го форума YES в Киеве в пятницу, что в первом случае речь идёт о подразделениях по охране судов, а во втором - о подразделениях, находящихся у линии разграничения на Донбассе.

По его словам, из-за необходимости учесть эти аспекты решение о переподчинении Нацгвардии президенту потребуется больше времени.

В то же время Богдан подчеркнул, что подчинение Нацгвардии президенту является общемировой практикой, которая соответствует балансу власти.

Он также напомнил, что именно так обстояло дело в Украине до 2014 года, когда Нацгвардии была подчинена МВД в связи с временным отсутствием президента в стране.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский и Богдан обновили перечень своих помощников и советников. В их числе - специалист по сингулярности.

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