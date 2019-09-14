Появилось видео, как Зеленский сыграл самого себя в пародии "Квартала 95" на закрытой вечеринке форума Пинчука
На закрытом для прессы мероприятии Ялтинской европейской стратегии (YES) выступил "Квартал 95". Об этом сообщает LB.ua.
Перед президентом Владимиром Зеленским, высшим руководством страны и высокими гостями выступили Евгений Кошевой, Елена Кравец в образе Юлии Тимошенко, Мика Фаталов, а также Юрий Великий, который теперь пародирует самого Зеленского.
Видео: YouTube/LB official channel
Юрий Великий, который заменил Зеленского в "Квартале", пригласил президента Украины на сцену якобы в роли переводчика.
В результате Зеленский сыграл самого себя, у них с Великим получилась небольшая комическая импровизация, президент переводил немного не то, что говорил пародист.
Также в рамках ужина выступили два специальных гостя - исполнительница роли Клэр Андервуд (сначала первая леди США, впоследствии - президент) в сериале "Карточный домик" Робин Райт и комедийный актер, который был избран мэром Рейкьявика (Исландия) Йон Гнарр.
Ранее "Страна" сообщала, что Коломойский объяснил свое появление на форуме Пинчука успешной борьбой с амброзией.