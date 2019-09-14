На закрытом для прессы мероприятии Ялтинской европейской стратегии (YES) выступил "Квартал 95". Об этом сообщает LB.ua.

Перед президентом Владимиром Зеленским, высшим руководством страны и высокими гостями выступили Евгений Кошевой, Елена Кравец в образе Юлии Тимошенко, Мика Фаталов, а также Юрий Великий, который теперь пародирует самого Зеленского.

Видео: YouTube/LB official channel

Юрий Великий, который заменил Зеленского в "Квартале", пригласил президента Украины на сцену якобы в роли переводчика.

В результате Зеленский сыграл самого себя, у них с Великим получилась небольшая комическая импровизация, президент переводил немного не то, что говорил пародист.

Также в рамках ужина выступили два специальных гостя - исполнительница роли Клэр Андервуд (сначала первая леди США, впоследствии - президент) в сериале "Карточный домик" Робин Райт и комедийный актер, который был избран мэром Рейкьявика (Исландия) Йон Гнарр.

Ранее "Страна" сообщала, что Коломойский объяснил свое появление на форуме Пинчука успешной борьбой с амброзией.