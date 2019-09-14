Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что пригласил коллег США принять участие в экспедиции по подъему подводной лодки, которая затонула у берегов Курил.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Шойгу, затонувшая субмарина принадлежит США.

"На будущий год мы затеваем большую экспедицию, я многих приглашаю, у наших берегов Курил мы обнаружили теперь уже американскую лодку, которая в те годы воевала там. И я надеюсь, что мы сможем организовать эту экспедицию с нашими американскими коллегами", — сказал Шойгу.

Как известно, подводная лодка пошла на дно в годы Второй мировой войны во время выполнения боевого задания.

Ранее "Страна" информировала, что недавно лодка с мигрантами не смогла доплыть до берегов Турции, погибли 9 человек.

Еще мы писали, что под Севастополем найдена подлодка, затонувшая 109 лет назад.