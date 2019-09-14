Шойгу пригласил США поднимать американскую подлодку, что затонула у Курил
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что пригласил коллег США принять участие в экспедиции по подъему подводной лодки, которая затонула у берегов Курил.
Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Шойгу, затонувшая субмарина принадлежит США.
"На будущий год мы затеваем большую экспедицию, я многих приглашаю, у наших берегов Курил мы обнаружили теперь уже американскую лодку, которая в те годы воевала там. И я надеюсь, что мы сможем организовать эту экспедицию с нашими американскими коллегами", — сказал Шойгу.
Как известно, подводная лодка пошла на дно в годы Второй мировой войны во время выполнения боевого задания.
Ранее "Страна" информировала, что недавно лодка с мигрантами не смогла доплыть до берегов Турции, погибли 9 человек.
Еще мы писали, что под Севастополем найдена подлодка, затонувшая 109 лет назад.