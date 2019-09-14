В Одесской области задержана женщина, убившая свою пожилую мать кувалдой.

Как сообщили в полиции Одесской области, трагедия случилась в городе Беляевка.

О смерти 68-летней жительницы Беляевки в полицию сообщили врачи медицинского учреждения, куда госпитализировали пострадавшую.

Предварительно установлено, что пенсионерку убила ее 37-летняя дочь.

"Обидевшись на замечание, злоумышленница ударила старушку по голове кувалдой и ушла. Правонарушительницу полицейские разыскали в городе Теплодар Одесской области", - сообщили правоохранители.

По словам подозреваемой, мать отчитала ее за ювелирные украшения, которые молодая женщина продала.

Обидевшись, дочь дождалась подходящего момента, ударила пожилую женщину сначала камнем, а затем кувалдой и, оставив на земле, ушла.

Злоумышленница задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сегодня суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. Ей сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

В рамках производства будет назначен ряд экспертиз, среди которых - судебно-психиатрическая. Если женщину признают вменяемой, ей грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

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