В пятницу, 13 сентября, жена президента Украины Елена Зеленская приняла участие в форуме YES, который проходит в Киеве. Об этом говорится на сайте главы государства.

Елена Зеленская встретилась с молодыми лидерами, которые были приглашены на форум в рамках YES. Слоган нынешней встречи Ялтинской европейской стратегии - "Счастье сейчас".

Супруга президента поделилась своим рецептом счастья. По ее словам, до избрания ее мужа президентом Украины у нее было два "жизни" - семья и любимая работа. Сейчас появилась третья - "жизнь" жены президента.

Фото: пресс-служба президента

"Счастье сейчас!" - это тема нынешней встречи YES. И это хорошо совпадает с моими ощущениями и отношением к жизни. Что для меня лично счастье? Это иметь возможность мечтать и сразу воплощать свои мечты", - рассказала Зеленская.

Молодые лидеры имели возможность задать вопросы. В частности, молодежь интересовалась планами Елены Зеленской в статусе жены президента. Первая леди рассказала, что сейчас разрабатывается стратегия действий и инициатив. По ее словам, уже выделены ряд направлений работы, в частности, это - здоровье будущих поколений, включая пренатальную сферу, школьное питание, физическое воспитание и активность детей. Елена Зеленская отметила, что планирует опираться на экспертов, профильные министерства и организации.

Кроме того, первую леди интересует поддержка спорта - олимпийского и паралимпийского, а также проекты культурной дипломатии.

"Пришло время действовать. Уже несколько месяцев я выполняю ряд представительских функций, а сейчас собираюсь выбрать для себя гуманитарные миссии, которые мне близки", - рассказала первая леди.

Молодежь интересовалась, советуется Владимир Зеленский с женой по рабочим вопросам, а также соглашается первая леди с утверждением, что за каждым сильным мужчиной стоит не менее сильная женщина.

Елена Зеленская отметила, что пытается поддерживать и помогать мужчине, который для нее не только любимый человек, но и лучший друг.

Ранее "Страна" рассказывала, что Зеленская поздравила с 1 сентября фотографией, где вышиванкой заменили фартук.

Кроме того, мы сообщали, что Елена Зеленская пришла на Марш достоинства в белоснежном платье украинского бренда.