В Москве полиция благодаря видеокамере задержала мужчину, которого искали целый год.

Об этом сообщает ТАСС.

Его лицо "считала" камера прямо на улице. Гражданин 1989 года рождения находился в розыске за хищение чужого имущества еще с прошлого года.

"Подозреваемый Угольков обманул несколько человек с турпутёвками. Он забрал себе больше сотни тысяч рублей и провалился вникуда. Его поиски продолжались больше года. Пока Угольков не решил покататься на велосипеде в День города. Так его и задержали – на Моховой возле журфака МГУ его "поймала" одна из специально установленных к празднику камер. Система моментально сличила фотографию с базой и дала аларм. Уголькова догнали через 200 метров в начале Тверской", - говорится в сообщении телеграм-канала Baza.

Как сообщала "Страна", как кражу двух видеокамер на проспекте Глушкова в Киеве зафиксировали две видеокамеры.

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