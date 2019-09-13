Коломойский пришел на форум, огранизованный Пинчуком, и рассказал, что не приезжал на форумы, которые были раньше потому, что в это время в Киеве цветет амброзия и он не умел бороться с аллергией.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Одним из неожиданных гостей на форуме из YES, который организовал Виктор Пинчук 13 сентября в Киеве, стал Игорь Коломойский. Они с Пинчуком судились начиная с 2004 года и только в 2016 году заключили мировое соглашение.

Видео: Facebook/Українська правда

По словам Коломойского, Пинчук его уже приглашал на YES и раньше.

"Раньше я не находился здесь, потому что была амброзия. А сейчас я научился с ней бороться", сделал неожиданное признание олигарх.

И Коломойский показал капли, которые использует против аллергии и рассказал, что в Днепре совершенно не может находиться из-за амброзии.

Кроме того, олигарх добавил, что с Пинчуком у него прекрасные отношения, а с Ахметовым никогда не было войны.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский подтвердил информацию "Страны", что на встрече с Коломойским обсуждали "Центрэнерго".

Также мы рассказывали, что Коломойский увидел окно возможностей для мирового соглашения по Привату.