Верховный суд Украины 9 сентября отказался блокировать аукцион по продаже "Проминвестбанка". Cуд также отменил запрет на проведение торгов по иску ООО Телерадиокомпания "Жиса", которую связывают с украинским олигархом Игорем Коломойским. Об этом сообщает "Finbalance".

Верховный суд открыл кассационное производство по жалобе владельца "Проминвестбанка", российской госкорпорации Внешэкономбанк (ВЭБ), на постановление Киевского апелляционного суда, который отменил судебный запрет Государственной исполнительной службе (ГИС) совершать любые действия по продаже 99,77% акций "Проминвестбанка".

ВЭБ просил Верховный суд приостановить действие постановления Киевского апелляционного суда, но первый соответствующее ходатайство не удовлетворил.

Судьи приняли такое решение, так как, по их мнению, российская госкорпорация не привела достаточно обоснованных доводов, по которым суд кассационной инстанции может приостановить действие оспариваемого решения.

Ранее "Страна" сообщала, чтопПредставители российского "Внешэкономбанка" (ВЭБ) вновь направили в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине с требованием компенсации потерь, которые понес дочерний "Проминвестбанк".

Кроме того, мы рассказывали, что Верховный суд Украины отказался арестовывать имущество "дочек" российских банков - "Сбербанка", "ВТБ Банка" и "Проминвестбанка".