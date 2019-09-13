Потеряли сознание на перерыве в школе. В Мукачево восемь детей угодили в больницу с отравлением. Видео
В Мукачево Закарпатской области 8 детей попали в больницу с признаками отравления неизвестным веществом.
Как говорится в сюжете ТСН, шестерых забрали прямо из школы, еще двоих позже подвезли родители.
"Ученикам пятого и шестого классов стало плохо во время перерыва. Трое - потеряли сознание, у них начались конвульсии. Эти дети до сих пор в реанимации, в тяжелом, но стабильном состоянии. В остальных школьников - признаки отравления средней степени тяжести, они жалуются на тошноту и головную боль", - говорится в материале.
Ранее "Страна" информировала, что у отравленный шаурмой в Одесской области обнаружили сальмонеллу.
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