В Мукачево Закарпатской области 8 детей попали в больницу с признаками отравления неизвестным веществом.

Как говорится в сюжете ТСН, шестерых забрали прямо из школы, еще двоих позже подвезли родители.

"Ученикам пятого и шестого классов стало плохо во время перерыва. Трое - потеряли сознание, у них начались конвульсии. Эти дети до сих пор в реанимации, в тяжелом, но стабильном состоянии. В остальных школьников - признаки отравления средней степени тяжести, они жалуются на тошноту и головную боль", - говорится в материале.

Ранее "Страна" информировала, что у отравленный шаурмой в Одесской области обнаружили сальмонеллу.

Еще мы рассказывали, как на Волыни и в сельском кафе отравились 16 человек, в том числе и два ребенка.