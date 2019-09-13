Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что время встречи лидеров стран "нормандской четверки" уже было определено, но теперь переносится и будет названо дополнительно.

Об этом министр сказал в эфире телеканала "Интер" вечером в пятницу.

"Такая встреча (лидеров стран "нормандской четверки" - Ред.) планировалась в ближайшее время и три стороны (Германия, Франция, Украина - Ред.) в принципе были готовы к этой встречи. Действительно та информация, которая была в СМИ, подтверждается. Французский президент предложил это сделать в Париже. Мы планировали сделать это совсем быстро, мы хотели собраться и были готовы… 16 числа (сентября - Ред.) я не думаю, что это большая тайна. Но, к нашему большому сожалению, российская сторона не смогла в это время приехать на встречу. Мы сейчас активно ищем новое время. Я думаю, место останется тоже в Париже, и мы ищем новое время для этой встречи", - сказал Пристайко.



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