Уровень алкоголя выше нормы в 25 раз. В Ровно установлен рекорд пьяного вождения
Уровень содержания алкоголя в крови у пьяного водителя из Ровно превышал допустимую норму в 25 раз.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
"Уровень опьянения превышал допустимую норму минимум в 25 раз. К нарушителю патрульных вызвали прохожие, когда тот на легковушке вылетел на тротуар и въехал в дорожный знак. При этом пьяный водитель даже не получил повреждений. Он едва держался на ногах", - говорится в материале.
Отмечается, что это максимум, который мог показать драгер - целых 5 промилле.
Ранее "Страна" информировала, как в Черновцах пьяный молодой водитель насмерть сбил ребенка на квадроцикле.
Также мы рассказывали, что полиция Киева задержала водителя, который пьяным переехал ногу спецназовцу.
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