Уровень содержания алкоголя в крови у пьяного водителя из Ровно превышал допустимую норму в 25 раз.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Уровень опьянения превышал допустимую норму минимум в 25 раз. К нарушителю патрульных вызвали прохожие, когда тот на легковушке вылетел на тротуар и въехал в дорожный знак. При этом пьяный водитель даже не получил повреждений. Он едва держался на ногах", - говорится в материале.

Отмечается, что это максимум, который мог показать драгер - целых 5 промилле.

Ранее "Страна" информировала, как в Черновцах пьяный молодой водитель насмерть сбил ребенка на квадроцикле.

Также мы рассказывали, что полиция Киева задержала водителя, который пьяным переехал ногу спецназовцу.