Президент Филиппин Родриго Дутерте призвал граждан бороться с корррупцией всеми возможными методами, защищать свои права и говорить о любых проявлениях взяточничества или злоупотребления со стороны чиновников.

Более того, он разрешил стрелять в чиновников-коррупционеров. Об этом сообщает Manila Bulletin.

"Если государственный чиновник требует взятку, злоупотребляя положением, президент Дутерте призвал граждан стрелять в коррумпированного государственного служащего, но не убивать", - говорится в сообщении.

Президент сказал, что гражданина, который выстрелит в чиновника, берущего взятки, не посадят.

"Вас не посадят в тюрьму. Вы получите только испытательный срок. Если вы подстрелите вора, я защищу вас", - заверил глава Филиппин. Он также сказал, что если увидит коррупцию собственными глазами, вызовет этого чиновника и даст ему пощечину.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский пообещал помочь Антикоррупционному суду наказать топ-взяточников.

Также мы рассказывали, что в ГБР скопилось почти 3 000 производств о преступлениях госчиновников и коррупции.