Сегодня стало известно, кто будет представлять Украину на конкурсе "Мисс мира-2019" в Лондоне.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Победительницей конкурса стала 24-летняя гимнастка Маргарита Паша из Харькова.

"Она - мастер спорта по художественной гимнастике, имеет экономическое образование и сейчас получает еще и юридическое. В декабре 2019 года как раз она будет представлять Украину на "Мисс мира" в Лондоне. Призовые места еще у двух конкурсанток - Диана Шабас из Волыни получила корону "Мисс земля", а Марина Киосе стала "Мисс Международная", - говорится в сюжете.

Как сообщала "Страна", Паша - мастер спорта по художественной гимнастике.

О ее спортивных успехах свидетельствуют многочисленные фото в Instagram - у нее соблазнительное стройное, подтянутое тело и невероятная растяжка. Красавица имеет экономическое образование и сейчас получает еще и юридическое.

Напомним, что Пэрис Хилтон покупает санаторий в Закарпатье и хочет привезти в Украину масштабный конкурс красоты.