Сотрудник СБУ Александр Иваньков погиб в Одесской области. Он выполнял задачи, которые были максимально приближенными к реальным боевым. Об этом сообщает пресс-служба СБУ на Facebook.

"Коллектив Службы безопасности Украины выражает искренние соболезнования родным и близким сотрудника Центра специальных операций «А» Александра Иванькова. 11 сентября Александр трагически погиб в Одесской области, выполняя задачи, максимально приближенные к боевым", - говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/Служба безпеки України

В спецслужбе заверили, что всесторонне поддержат семью погибшего бойца.

Ранее "Страна" сообщала, что 13 сентября в результате обстрелов на Донбассе ранены шестеро украинских военных. А 12 сентября в зоне ООС погиб боец Нацгвардии.