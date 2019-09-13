Завтра, 14 сентября, матчем между донецким "Донбассом" и херсонским "Днепром" на ледовой арене "Альтаир" (Дружковка, Донетчина) начнется 28-й чемпионат Украины по хоккею среди мужчин.

Об этом сообщает пресс-служба УХЛ.

Всего в рамках 1-го этапа чемпионата будет проведено 120 игр. Каждая из команд-участниц сыграет по 40 матчей: 20 домашних и 20 на выезде, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Украины.

Отмечается, что регулярный чемпионат закончится 7 марта, а победители определятся после традиционного плей-офф, который пройдет в три этапа: 1/4 финала продлится до двух побед одной из команд, а 1/2 и финал – до четырех.

Как и в предыдущем сезоне, первая и вторая команды по итогам регулярного чемпионата попадают сразу в полуфинальную серию, а команды, занявшие 3-6 и 4-5 места в турнирной таблице еще будут отвоевывать свое место в полуфинале.

Всего за чемпионство Украины в сезоне-2019/20 будут бороться шесть команд: "Белый Барс" (Белая Церковь), "Днепр" (Херсон), "Донбасс" (Донецк), "Кременчуг" (Кременчуг), МХК "Динамо" (Харьков) и "Ледяные Волки" (Киев).

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