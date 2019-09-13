В городе Изюм, что находится Харьковской области, 16-летняя девушка избила 13-летнюю девочку. Свои действия она снимала на мобильный телефон и выложила в социальной сети. Избиение произошло в ночь на 12 сентября, об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание в соответствии с санкцией статьи предусматривает до 5 лет ограничения свободы. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Видео: Twiter

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