Экс-президент Украины и представитель Киева в ТКГ Леонид Кучма уверен, что "формула Штайнмайера" не будет утверждена на будущей встрече в Нормандском формате в Париже. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Она ("формула Штайнмайера" - Ред.) не будет там (на встрече лидеров стран "Нормандского формата" - Ред.) утверждена, я уверен. Нужно снова садиться за стол и определять, что для Украины приемлемо, а что нет", - сказал Кучма.

Отметим, что "формула Штайнмайера" расписывает последовательность действий по выполнению политической части Минских соглашений. Сначала - проведение выборов на неподконтрольных территориях Донбасса, затем, после признания их демократичности наблюдателями ОБСЕ, предоставление особого статуса этим территориям в составе Украины на временной основе, затем - принятие изменений в Конституцию, где этот особый статус закрепляется на постоянной основе. И далее - передача границы с Россией под контроль Украины.

По мнению Леонида Кучмы, президент Владимир Зеленский, не пойдет на то, чтобы "идти сегодня на выборы сразу, на особый статус".

"Особый статус с теми полномочиями, которые ставятся сегодня, что практически у нас Украина не унитарное государство, а какая-то или конфедерация, или федерация, еще с предложением изменить Конституцию - простите, это не путь для Украины", - сказал Кучма.

Также, по его мнению, не может быть обеспечена массовая амнистия для представителей "ЛДНР" в таком виде, в котором она предполагается. Она должна быть индивидуальной и не коснуться тех людей, "на чьих руках есть кровь".

Напомним, между тем, в России назвали обязательным условием закрепление "формулы Штайнмайера" для проведения саммита в Нормандском формате.

Также мы писали, что у Путина спрогнозировали встречу в Нормандском формате на октябрь, тогда как Зеленский хотел бы ее проведения в сентябре.