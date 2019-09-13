В парижском Национальном центре искусства и культуры Жоржа Помпиду один из посетителей порезал ножом картину известного французского художника Даниэля Бюрена. Об этом сообщает DW.

"Мужчина, личность которого не раскрывается, несколько раз ударил ножом для бумаги по картине и сильно повредил ее", - говорится в сообщении.

Картины Бюрена. Фото из открытых источников

Злоумышленника удалось сразу задержать благодаря системе видеонаблюдения в музее. Мотивов своего поступка мужчина не назвал. Центр Помпиду подал заявление в полицию.

Поврежденное полотно передали в реставрационную мастерскую для установления причиненного ущерба.

Даниэль Бюрен - популярный французский художник-концептуалист. Он известен своими полотнами, на которых изображены разноцветные и белые полосы, несколько таких работ являются экспонатами Центра Помпиду.

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