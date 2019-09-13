В пятницу, 13 сентября, гостьей форума "Ялтинская европейская стратегия" (YES) в Киеве стала американская актриса, звезда нашумевшего сериала "Карточный домик" Робин Райт. Об этом сообщила Юлия Зайченко в Facebook.

Робин Райт играла в сериале роль Клер Андервуд, которая сначала была первой леди, а в последнем сезоне стала президентом.

Отвечая на вопрос, встречалась ли она с президентом США Дональдом Трампом, Райт сказала, что нет.

Также она отшутилась, комментируя то, хотела ли бы она сама стать главой государства: "Перед этим я должна была стать комиком", - намекая на карьеру украинского президента Владимира Зеленского.

Скриншот: Facebook/ Iuliia Zaichenko

Любопытно, что на форуме YES в 2016 году выступал еще один актер "Карточного домика" Кевин Спейси, который исполнял роль Фрэнка Андервуда - супруга героини Робин Райт, который был президентом США.

Однако почти сразу после выступления на форуме вокруг фигуры актера возник скандал. Самого Спейси обвинили в харассменте, а его героя вывели из сериала.