После подписания в конце августа газового соглашение о сотрудничестве с Польшей и США Украина модернизирует компрессорную станцию "Комарно" во Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба АО "Укртрансгаз".

Так АО "Укртрансгаз" готовит газотранспортную систему (ГТС) к работе в реверсном режиме в случае, если с 1 января будущего года будет прекращен транзит российского газа.

"Работа станции обеспечит создание дополнительной гарантированной мощности импорта природного газа и его поставку потребителям Украины зимой, а также закачку в подземные хранилища газа на хранение в летний период", - сообщает компания.

Проектная мощность модернизированного участка составит 15 млн кубометров газа в сутки в аверсном режиме и 18 млн кубометров в сутки в реверсном режиме из Польши. После ремонта станции будет подключен новый участок трубопровода-перемычки длиной в 420 метров, что позволит выполнять реверс на магистральном газопроводе "Комарно-Госграница Ду700.

На сегодняшний день выполнена примерна половина объемов работ, полностью они завершатся до конца октября текущего года.

Напомним, в России подтвердили дату переговоров с Украиной и ЕС по транзиту газа в Европу, это 19 сентября.

Также мы писали, что в Украине провели газовые учения, во время которых имитировалось отсутствие транзита.