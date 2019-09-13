В пятницу, 13 сентября, олигарх Игорь Коломойский прокомментировал фотографию, на которой он запечатлен на Банковой с президентом Владимиром Зеленским и другими представителями власти. Соответствующий комментарий он дал НВ, запись опубликована в YouTube.

Коломойский рассказал, что на встрече присутствовали те, кого касается энергетическая отрасль: президент, премьер-министр, министр энергетики, глава Офиса президента, первый помощник главы государства. По словам олигарха, президент в тот день пригласил на Банковую тех, кого посчитал нужным, а они ему отчитывались.

Отвечая на вопрос, был ли кто-то еще, кроме Зеленского, Гончарука, Оржеля, Богдана и Шефира, Коломойский сначала подумал, а потом уточнил: "Герус был, Ковалив была… Все, вроде бы. А, Юрий Витренко был".

Видео: YouTube/ НВ

Напомним, после публикации фотографии с Коломойским в Facebook Офиса президента Зеленский сообщил, что во время встречи с бизнесменом Игорем Коломойским речь шла о том, как облегчить жизнь украинцам в вопросе коммунальных тарифов, а также о компании "Центрэнерго", как и писала "Страна".

Также "Страна" разбиралась, что на самом деле связывает Зеленского и Коломойского.