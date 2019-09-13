Несмотря на то, что курс гривни на межбанке закончил пятницу снижением, это не демонстрирует настроений на валютном рынке и не говорит о том, что такая тенденция будет наблюдаться и в начале следующей недели. Об этом со ссылкой на финансистов сообщает UBR.

По словам финансовых экспертов, в курсовом откате в конце текущей недели виноват Нацбанк и нерасторопные импортеры.

"Сегодняшний курсовой минимум зафиксировали на 24,66-24,68 грн./$. Нацбанк дважды выходил с крупными покупками: сначала по 24,74 грн./$, а затем по 24,68 грн./$. Пробовал и уровень 24,65 грн./$, но предложения не было. Совокупно приобрел порядка $100 млн. После чего на рынок вышли импортеры с покупкой валюты, но им потребовалось чуть больше, чем мог предложить рынок, в результате чего котировки выросли", - сообщил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

По его словам, те уровни, которые пробовал сегодня Нацбанк, свидетельствуют о готовности чиновников снижать курс.

НБУ ориентировал рынок на новый курсовой коридор в диапазоне 24,0-25,0 грн./$.

Объем свободной ликвидности вырос на 300 млн грн. и составил 98,2 млрд грн., при этом остатки банков на корсчетах в НБУ увеличились на 1,5 млрд грн. и составили 57,5 млрд грн., а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, снизился на 1,2 млрд грн. до 40,7 млрд. грн.

С начала недели Нацбанк за счет покупки валюты на межбанке пополнил свои резервы на $198 млн.

В кассах банков курс продажи доллара в течении дня практически не менялся. К вечеру валюту людям продавали в среднем по 24,90-25,0 грн./$. Минимальный ценник составил 24,79 грн./$, максимальный – 25,10 грн./$. Выкупали доллар в диапазоне 24,60-24,75 грн./$.

А вот на расценки на черном рынке росли уверенно. Утром приобрести доллар здесь можно было в среднем по 24-78-24,80 грн./$. К вечеру курс покупки менялы подняли до 24,83-24,88 грн./$. Покупали «американца» в диапазоне 24,80-24,82 грн./$.

Между тем, в дальнейшее подорожание доллара банкиры не верят. По мнению директора казначейства банка Кредит Днепр Олега Куринного, торги на межбанке в понедельник будут проходить в коридоре 24,80-24,90 грн./$.

Правда, и значительного укрепления национальной валюты финансисты не ждут. Невмержицкий напомнил, что на аукцион во вторник Минфин выставит только три выпуска гривневых бумаг. Причем по длинным ОВГЗ (сроком 1051 день), которые интересны нерезидентам, чиновники установили лимит 2 млрд грн.

Напомним, "Страна" следила за курсом доллара 13 сентября в Украине: продажей в обменках, банках и на межбанке.

Также мы писали, что 12 сентября продажа доллара в Украине рухнула ниже 25 гривен.