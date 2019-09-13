55-летний уроженец Ирака, гражданин Украины задержан Киевским районным судом Одессы за попытку убийства своей жены в кабине лифта.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Скриншот: Facebook/Прокуратура Одеської Області

"Во время ссоры в лифте он достал нож, который принес с собой, и начал наносить ей удары в область ног, живота и шеи. Когда окровавленная женщина упала на пол кабины лифта, муж решил, что довел преступление до конца и скрылся", - сообщили в пресс-службе.

В качестве меры пресечения избрано содержание в СИЗО без права внесения залога. В ходе следственно-оперативных мероприятий злоумышленник был задержан правоохранительными органами на территории Одесской области.

"Сейчас 43-летняя пострадавшая находится в тяжелом состоянии в реанимации. Досудебное расследование по факту покушения на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины) продолжается", - сообщили в пресс-службе.

11 сентября пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили и задержали подозреваемого на участке отдела пограничной службы "Староказачье", он двигался на мотоцикле, его сразу же передали полиции.

Ранее "Страна" сообщала, что под Черниговом АТОшник убил бывшую тещу, порезал четырех соседей и полез в петлю.

Также мы рассказывали, что киевлянин решил убить бывшую жену гарпуном из ружья для подводной охоты.