Во Львове девочка пыталась перерезать себе вены в помещении церкви, что находится по ул. Выговского-Любинская. Очевидцы и полицейские предотвратили самоубийство девочки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

Скриншот: Facebook/Igor Zinkevych

"По информации свидетелей в церкви по ул. Выговского - Любинская: девочка зашла в церковь и хотела порезать себе вены. К счастью, люди и полиция, которая уже на тот момент прибыла на вызов, не дали возможности ей это сделать, девочка жива и уже под наблюдением медиков", говорится в сообщении.

Ранее "Страна" сообщала, что в Харькове в зале суда обвиняемый вспорол себе живот лезвием.

Кроме того, мы сообщали, что в Каменском полицейские спасли девочку от самоубийства.