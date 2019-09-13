Вечером в пятницу, 13 сентября, произошел масштабный сбой в работе "Приватбанка"
Вечером в пятницу, 13 сентября, в работе "Приватбанка" произошел сбой. Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Проблемы наблюдались начиная с 18:00 при попытках воспользоваться системой "Приват24", расплатиться в супермаркетах картой и использовать терминалы самообслуживания.
Как сообщает ТСН, в "Приватбанке" не назвали причину проблемы, но пообещали около 20:00 все исправить. Если наблюдаются проблем, рекомендуется не пытаться проводить неудачные операции повторно и ждать устранения неисправностей.
Скриншот: Twitter/ Hello Kitty
Скриншот: Twitter/ KyiMysh
Скриншот: Twitter/ Нижний интeрнет
Скриншот: Facebook/ Тетяна Гончаренко
Напомним, Приватбанк запустил технологию оплаты покупок в рознице с помощью селфи.
Также мы писали, что 11 сентября в центральный офис Приватбанка пришли с обыском.