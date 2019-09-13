Вечером в пятницу, 13 сентября, в работе "Приватбанка" произошел сбой. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Проблемы наблюдались начиная с 18:00 при попытках воспользоваться системой "Приват24", расплатиться в супермаркетах картой и использовать терминалы самообслуживания.

Как сообщает ТСН, в "Приватбанке" не назвали причину проблемы, но пообещали около 20:00 все исправить. Если наблюдаются проблем, рекомендуется не пытаться проводить неудачные операции повторно и ждать устранения неисправностей.

Скриншот: Twitter/ Hello Kitty

Скриншот: Twitter/ KyiMysh

Скриншот: Twitter/ Нижний интeрнет

Скриншот: Facebook/ Тетяна Гончаренко

Напомним, Приватбанк запустил технологию оплаты покупок в рознице с помощью селфи.

Также мы писали, что 11 сентября в центральный офис Приватбанка пришли с обыском.