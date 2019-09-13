В течение суток 13 сентября сепаратисты 11 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, в результате были ранены шестеро военных.

Об этом в Facebook сообщает штаб ООС.

Сообщается, что в результате 11 нарушений режима прекращения огня шестеро военнослужащих из состава объединенных сил получили ранения разной степени тяжести.

В частности, обстрелы восемь раз велись в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" и три раза в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Противник применял запрещенные Минскими соглашениями калибры оружия - минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, снайперское и стрелковое оружие.

Скриншот: Facebook/ Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Напомним, на этой неделе полиция на Донбассе разоружила три добробата.

Также мы писали, что 12 сентября в зоне ООС под обстрелами погибли два украинских военных.