На поединке абсолютного чемпиона мира - украинского боксера Александра Усика - с Тайроном Спонгом 12 октября в Чикаго ожидается аншлаг.

Этот поединок станет первым в супертяжелом весе для украинца, сообщает портал братьев Кличко со ссылкой на сопромоутера украинского боксера Эдди Хирна.

Менеджер также объяснил, почему первым соперником Александра Усика в супертяжелом дивизионе был выбран именно Тайрон Спонг.

"Думаю, этот соперник привлечет внимание многих людей. Мы уже продали почти все билеты на арену Wintrust. Спонг - номер 4 в рейтинге WBO. Это самый высокорейтинговый оппонент из доступных в организации WBO, где Усик является обязательным претендентом. Конечно, большинство людей знает его по кикбоксингу и ММА. Он очень хороший кикбоксер, сильный панчер, у него хороший подбородок. Знаю, много людей ожидают, что Усик его пройдет, но нам нужно увидеть это. Я думаю, это будет зрелищный поединок", - сообщил Хирн.

Ранее "Страна" сообщаоа, что только недавно решилось, что официальным соперником Усика в первом супертяжелом поединке стал голландец Спонг. До этого обсуждали возможность биться с россиянином Андреем Федосовым.