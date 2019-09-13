После слов президента Украины Владимира Зеленского о том, что он обдумывает несколько сценариев возвращения Крыма, член комитета Совета Федерации РФ Сергей Цеков заявил, что Украина должна войти в состав России. Об этом пишет РИА Новости.

Цеков заявил, что, по его мнению, "быстрый и реальный метод" вернуть Крым для Украины - "войти в состав России".

Российский сенатор полагает, что Украина может объединиться с РФ "в союзное государство со стиранием границ".

Напомним, в "ДНР" недавно заявили, что хотели бы стать федеративным округом РФ. Правда, при этом сказали, что готовы выполнять и Минские соглашения.

Также мы писали, что недавно Верховная Рада признала местные выборы в Крыму нелигитимными.