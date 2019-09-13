В законопроекте "О столице", который разработан депутатами фракции "Слуга народа", хотят закрепить избрание депутатов горсовета на пропорциональной основе и внедрить императивный мандат, который позволит исключать депутатов из горсовета по решению фракции.

Об этом говорится в материале "Страны": Встречный удар. Почему Кличко захотел досрочных выборов мэра Киева.

Один из нардепов, работающих над этим проектом закона, сообщил "Стране", что в Киеве хотят закрепить избрание депутатов горсовета на чисто пропорциональной основе и внедрить жесткий императивный мандат, который пока не получилось протянуть для депутатов Верховной Рады.

Еще одной новацией собеседники "Страны" называют создание в Киеве новых административных единиц - префектур, функционал которых будет аналогичен районным администрациям.

Для этого город планируют нарезать на части (сейчас обсуждают цифру 30).

Глава КГГА, который будет называться префектом, получит право блокировать решения Киеврады и мэра.

Закон о столице могут принять уже в ближайшее время, что откроет дорогу к досрочным выборам в Киеве.

Ранее "Страна" сообщала, что в "Слуге народа" хотят провести досрочные выборы мэра и горсовета в Киеве.

Кроме того, мы рассказывали, что Кличко заявил, что Зеленский отпустил ситуацию в Киеве и поручил ее Богдану.