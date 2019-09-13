США передали Украине оборудование для теле- и радиовещания на Донбассе. Об этом со ссылкой на заместителя помощника госсекретаря США Джорджа Кента пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы поддержали недавние усилия наших украинских партнеров и предоставили высококачественное оборудование для вещания, которое обеспечит качественный украинский контент для более 4 млн жителей Украины на юге и востоке, включая 2 млн людей, которые пока не имеют доступа к украинскому вещанию", - сказал Кент.

По его словам, переданное оборудование позволит жителям в указанных регионах получить доступ к различным общественным и коммерческим станциям, которые вещают на территории Украины.

Он напомнил, что в прошлом году Украина обновила свою стратегию информационной реинтеграции для Донбасса и Крыма, чтобы распространить украинское вещание в регионах, где это наиболее необходимо.

Зампомощника госсекретаря США также отметил, что с 2014 года Соединенные Штаты предоставили Украине помощь в размере более $3 млрд, эти средства были направлены, в том числе, на сектора безопасности, экономики и энергетики, государственного управления и информации.

Напомним, на Донбассе и границе с Крымом установят дополнительные ТВ-передатчики.

Также мы писали, что в Украине обсуждается создания русскоязычного телеканала для "борьбы за умы".