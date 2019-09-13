Синоптик Наталья Диденко рассказала, что завтра в Украине ожидают небольшие дожди. Карту с атмосферным фронтом она выложила в Facebook.

Скриншот: Facebook/Наталка Діденко

"Атмосферный фронт пока болтается над Польшей, Германией. Завтра будет у нас. На сильные дожди не рассчитываем, преимущественно небольшие. Перед фронтом еще по-летнему тепло, за фронтом - уже +17, +20 градусов" - написала Диденко комментарий к карте.

Фото: Facebook/Наталка Діденко

Кроме того, синоптик добавила, что относительно резкое изменение погоды может повлиять на работоспособность и сон.

Ранее "Страна" сообщала, что в субботу в Украине похолодает и местами пройдут дожди.

Также мы публиковали новость о том, что синоптик предупредила о прохладных выходных и еще большем похолодании после них.