Фигурист Петр Чернышев - муж актрисы Анастасии Заворотнюк - уходит из ледового шоу "Руслан и Людмила", об этом сообщает издание "Super".

13 сентября и в другие дни спектакли пройдут без участия Чернышева. Фигуриста на льду заменит Алексей Рогонов. Сейчас вся труппа шоу находится с гастролями в Турции.

Как утверждают источники издания, такое решение он принял после после ухудшения состояния его супруги. Чернышев сейчас все свое время проводит рядом с женой. По информации СМИ, у актрисы неоперабольная опухоль мозга. "Сейчас Петр просто не может думать о других вещах, кроме здоровья жены", - поделились коллеги Чернышева.

Ранее "Страна" сообщала, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию с отеком мозга на фоне тяжелой болезни.

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