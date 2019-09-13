Уменьшение трудовой недели до четырех рабочих дней будет зависеть от ситуации в экономике и может коснуться ряда конкретных производств. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

"Это будет зависеть от конкретной ситуации в экономике и на конкретных видах производств, о которых так или иначе нужно говорить", - сказал Медведев и добавил, что при изменении трудового законодательства необходимо соблюдать все существующие гарантии и нормы без ухудшения трудового статуса работника.

"В будущем может быть и уменьшение этой трудовой недели",- добавил глава правительства РФ.

Ранее Медведев указывал, что нынешнее трудовое законодательство не соответствует сложившемуся уровню трудовых отношений. "Можно так построить рабочий график, что человек будет занят, например, четыре дня в неделю или, наоборот, меньшее количество часов каждый день работать", - сказал он.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Министерству труда РФ до 30 сентября оценить идею введения четырехдневной рабочей недели вместо пятидневной.

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