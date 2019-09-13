США вводят санкции против трех хакерских группировок Северной Кореи. Их считают ответственными за проведение кибератак против жизненно важной инфраструктуры в США. Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 13 сентября, документе Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

"Санкции вводятся против трех северокорейских кибергрупп, ответственных за проведение опасных действий против жизненно важной инфраструктуры. Это хакерские группы Lazarus Group, Bluenoroff и Andfriel", - отмечается в документе.

Скришот: treasury.gov

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