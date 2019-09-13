Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что местные выборы на Донбассе могут проводиться только после того, как Россия выведет войска. Кроме того, выборы должны проводиться по украинскому законодательству. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

На брифинге после встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд 13 августа, отвечая на вопрос о том, будет ли сначала вывод войск, а потом выборы на Донбассе, Зеленский сказал: "Да. А что, может быть по-другому?".

Президент Украины указал, что это сложные темы, и речь идет не об одном вопросе.

"Это вопрос сначала обмена людей, потом разведения войск. Сейчас мы говорим о разведении в Золотом и Петровском. Потом только мы говорим о разведении войск по всей территории, это 400 км. А только после этого мы можем говорить о формате выборов на оккупированных территориях", - пояснил он.

Зеленский подчеркнул, что Донбасс - это Украина, и там должны быть местные выборы, но по украинскому законодательству.

"Все остальные детали и сроки я не могу с вами сейчас обсуждать", - указал он.

Ранее "Страна" сообщала, что в России назвали три условия для встречи Путина и Зеленского в Париже, среди них разведение сил в Станице Луганской, Золотом, Петровском, проведение выборов на неподконтрольных территориях Донбасса, принятие изменений об особом статусе регионов в Конституцию.

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