Певица Адель после трех лет брака подала на развод
Британская певица Адель, которая весной объявила о разрыве с супругом Саймоном Коннекки, подала на развод. Об этом пишет The Independent.
Адель и Конекки прожили в браке около трех лет. Адель вышла замуж за предпринимателя-благотворителя Саймона Конекки на тайной церемонии в 2016 году после пяти лет знакомства. Своего сына Анджело певица родила в 2012 году.
"Они хотят воспитывать своего сына вместе с любовью. Как всегда, они просят о конфиденциальности", - комментировали разрыв пары еще в апреле представители певицы.
Адель с Саймоном Коннекки. Фото: Getty Images
Напомним, в начале года певица Адель закрыла свое концертное агентство, что означало окончательное прекращение ее концертной деятельности. Журналисты тогда выяснили, что она хотела подготовиться к рождению второго ребенка.
Также мы писали, что в 2017 году Адель получила "Грэмми" за лучшую песню и альбом года.