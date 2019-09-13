Британская певица Адель, которая весной объявила о разрыве с супругом Саймоном Коннекки, подала на развод. Об этом пишет The Independent.

Адель и Конекки прожили в браке около трех лет. Адель вышла замуж за предпринимателя-благотворителя Саймона Конекки на тайной церемонии в 2016 году после пяти лет знакомства. Своего сына Анджело певица родила в 2012 году.

"Они хотят воспитывать своего сына вместе с любовью. Как всегда, они просят о конфиденциальности", - комментировали разрыв пары еще в апреле представители певицы.

Адель с Саймоном Коннекки. Фото: Getty Images

Напомним, в начале года певица Адель закрыла свое концертное агентство, что означало окончательное прекращение ее концертной деятельности. Журналисты тогда выяснили, что она хотела подготовиться к рождению второго ребенка.

Также мы писали, что в 2017 году Адель получила "Грэмми" за лучшую песню и альбом года.