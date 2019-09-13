Израильский писатель Юваль Ной Харари признался, что в российском издании его книги "21 урок для XXI века" он дал согласие на то, чтобы издатель изменил некоторые формулировки в отношении Крыма и Путина на те, которые приняты в России. Об этом он сказал на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES) в Киеве.

Писатель рассказал, что у него возникла дилемма - или внести правки и опубликовать книгу для россиян на их языке, или ничего не менять и оставить российского читателя без книги в российском переводе.

Харари говорит, что выбрал вариант с адаптацией, потому что во-первых, невыход книги в РФ только на руку "российскому режиму", во-вторых, изменения не столь важны, поскольку книга о глобальных проблемах, а не только об Украине и России.

"Очень важно привлечь россиян в эту дискуссию, глобальную дискуссию. Плохо, если мы исключим людей, живущих в недемократических обществах, из такой дискуссии. Поэтому я согласился на некоторые компромиссы", - заявил Харари.

Как ранее сообщало издание "Радио Свобода" - "Крим.Реалии", в английском издании, в разделе "Постправда", автор приводил в пример фейки, которые озвучивал Владимир Путин, отрицая присутствие российских войск в Крыму. А в российской адаптации автор бичует уже Дональда Трампа и его заявления.

Интересно, что в интервью BBC писатель заявлял, что не согласовывал адаптацию российского издания его книги.

Юваль Ной Харари - израильский историк и футуролог, прославившийся книгой "Sapiens: Краткая история человечества". В "21 уроке для XXI века" автор пытается оценить возможность для человека жить в обществе, перегруженном информацией.

Ранее "Страна" сообщала, что Коломойский прибыл на YES-2019 и провозгласил вечный мир с Пинчуком, а Зеленский на форуме призвал продолжать санкции и рассказал, что у него есть идеи по возвращению Крыма.