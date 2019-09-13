В рамках реформы СБУ планируется сокращение штата и повышение зарплат сотрудников. Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, передает LB.ua.

"Сокращение штата будет обязательно. Об этом говорить достаточно больно, потому что это в первую очередь штат - это люди. Сокращать всегда неприятно, но это нужно делать", - заявил Баканов и пожаловался на то, что нынешняя зарплата сотрудников украинской спецслужбы очень низкая.

Напомним, в конце июля секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что эксперты из команды президента Зеленского сейчас готовят пакет законопроектов, которые должны серьезно реформировать Службу безопасности Украины.

Также мы сообщали, что Баканов дал понять, что не хочет ликвидировать в СБУ "Главк К".