В пятницу, 13 сентября, курс национальной украинской валюты на межбанке снизился до 24,8 грн/$1 с 24,7675 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом со ссылкой на дилеров коммерческих банков сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, котировки гривни к окончанию торгов составили 24,785–24,815 грн/$1. А по данным НБУ, справочный курс гривни к доллару на межбанковском валютном рынке 13 сентября укрепился до 24,6895 грн/$1 с 24,8612 грн/$1.

Что касается курса гривни, который утвердил Национальный банк Украины на 16 сентября, то он укрепился до 24,710681 грн/$1 по сравнению с 24,831184 грн/$1 на 13 сентября.

Напомним, 12 сентября продажа доллара рухнула ниже 25 гривен.

Также "Страна" писала о том, что происходило с долларом 13 сентября в обменках, банках и на межбанке.