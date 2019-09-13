Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль негативно воспринял то, что президент Украины Владимир Зеленский на саммите Ялтинской стратегии YES-2019 в Киеве призвал Запад продолжить санкции в по отношению к России. Об этом сообщает ТАСС.

Песков назвал санкции "обоюдоострым оружием, которое не приносит никому пользы, не помогло решить проблему, противоречит международному праву". По его словам, Кремлю "гораздо больше импонируют слова, которые слышны из Киева о том, что там готовится подробная дорожная карта по поводу выполнения обязательств украинской стороны по поводу имплементации положений минских договоренностей".

Ранее "Страна" сообщала, что президент Финляндии усомнился в эффективности антироссийских санкций введенных пять лет назад.

Также мы сообщали, что Евросоюз продлил на полгода антироссийские санкции против 170 граждан и 44 компаний.