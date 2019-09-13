Олигарх Игорь Коломойский прокомментировал заявления экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой об угрозах с его стороны в ее адрес. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Помните, она говорила, что я ей что-то там угрожал, самолет прислать. Так я хочу уточнить, что обещал прислать самолет, а не автомобиль", - сказал Коломойский.

Отметим, что олигарх Игорь Коломойский еще в июле заявлял, что готов предоставить экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой частный самолет, если она захочет прилететь в Украину или если ее будут экстрадировать из Лондона

Напомним, в конце августа в Лонданте Гонтареву сбил автомобиль. После этого в Киеве сожгли машину ее невестки. "Страна" уже разбиралась, как ЧП вокруг Гонтаревой могут помешать ее экстрадиции в Украину.

Ведь суд уже дал санкцию на принудительный привод Валерии Гонтаревой на допрос в ГБР. Это произошло 27 августа, за несколько дней до ДТП в Лондоне.

Дело, которое ГБР завело против Гонтаревой, касается событий 2016 года. Предполагается, что группа в составе Порошенко, Гонтаревой и должностных лиц Укроборонпрома и Укрэксибанка, с целью наживы, осознавая нанесение ущерба национальной безопасности и обороноспособности Украины, организовала прямо из концерна Укроборонпром многомиллионные перечисления валюты в офшорные и другие юрисдикции под вымышленные контракты.

В четверг, 12 сентября, по этому делу по месту ее прописки в Киеве прошли обыски.