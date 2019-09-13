После сообщений о сотнях случаев загадочной болезни, связанной с курением вейпов, президент США Дональд Трамп назвал вейпинг проблемой, а министр здравоохранения США пообещал, что правительство уберет ароматизированные вейпинговые продукты с рынка. Об этом пишет Time.

"Это не только проблема в целом, но и в особенности по отношению к детям. Мы вполне можем сделать что-то очень, очень сильное с этим", - заявил Трамп журналистам в Белом доме после встречи с советниками, в том числе с министром здравоохранения и социальных служб Алексом Азаром и исполняющим обязанности комиссара по контролю за продуктами и лекарствами Норманом Шарплесс.

По словам Азара, FDA скоро выпустит нормативное руководство, позволяющее агентству удалять ароматизированные вейпингови продукты, которые, как считается, нравятся детям. Азар назвал тревожной тенденцией тот факт, что пять миллионов детей используют электронные сигареты.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, по состоянию на 6 сентября было зарегистрировано более 450 случаев респираторного заболевания. По всей стране врачи уже видели сотни случаев, когда пациенты (часто молодые, ранее здоровые взрослые) появлялись в отделении неотложной помощи с внезапным опасным поражением дыхательных путей. Серьезность случаев варьируется, но шесть человек с такими симптомами погибли.

Ранее "Страна" писала о том, что в США официально подтвердили смертельные случаи от "безвредного" вейпа.

Также мы сообщали, что Супрун рассказала украинцам про страшную смерть первого вейпера и предупредила, что безопасных сигарет нет.