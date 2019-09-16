16 сентября НБУ снизил курс доллара на 12 копеек - до 24,71 грн. В обменках доллар утром покупают за 24,78 грн, продают за 24,84 грн. Межбанк откроется с 10:00. В банках с утра доллар покупают от 24,50 до 24,77 грн и продают от 24,79 грн до 25,30 грн.

"Страна" следит за тем, что сегодня происходит с курсом доллара на межбанке, в банках и обменках. Материал обновляется в течение дня.

Курс доллара 16 сентября

Курс НБУ сегодня - 24,71 грн, то есть доллар подешевел на 12 копеек по сравнению с прошлой неделей.

Торги на межбанке, которые влияют на курсы в банках и обменках, откроются в 10:00. В пятницу, 13 сентября, межбанк закрылся с котировками 24,78 грн - покупка и 24,81 грн - продажа

В обменках по состоянию на 07:45 средняя покупка 24,78 грн, средняя продажа - 24,84 грн.

Фото: minfin.com.ua

В банках курс доллара с утра был такой: покупка от 24,50 до 24,77 грн и продажа - от 24,79 грн до 25,30 грн.

Прогнозы

Как и прогнозировали эксперты, официальный курс доллара достиг нового минимального значения с января 2016 года (25 января 2016 года доллар стоил 24,79 грн). Напомним, рекорд доллара пришелся на 26 февраля 2015 года - 30,01 грн/доллар.

Финансисты допускали минимальный порог падения валюты в сентябре до уровня 24,8-25,70 грн/дол. Впервые "зеленый" упал ниже 25 грн 6 сентября. В общем за прошлую неделю американская валюта потеряла 48 копеек. В НБУ такую ситуацию на валютном рынке объяснили высоким урожаем зерновых, ростом экспорта IТ-услуг и ростом доверия инвесторов к украинской экономике.