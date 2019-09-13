Встреча лидеров Франции, Германии, России и Украины в "нормандском формате" вряд ли пройдет на следующей неделе. Об этом журналистам заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Слова помощника передают РИА "Новости" в пятницу, 13 сентября.

"На следующей неделе шансов нет...Там назывался ряд дат, которые пока еще не согласованы. Если так смотреть, как работа пойдет, то где-то октябрь исключать нельзя", - ответил Ушаков на вопрос о том, может ли саммит пройти до конца сентября.

Ранее "Страна" сообщала, что в России назвали три "железных" условия для встречи с Зеленским в Париже.

Кроме того, мы рассказывали, что Зеленский заявил, что у него есть идеи по возвращению Крыма.