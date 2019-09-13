32-летний депутат от "Слуги народа" Алексей Жмеренецкий объяснил, зачем он 12 сентября разулся в зале заседаний Верховной Рады и поделился своими предпочтениями в носках. Об этом он рассказал в комментарии "Стране".

"Я как Джастин Трюдо (премьер Канады, который который известен страстью к необычным носкам - Ред.), только на украинский манер. Я ещё в Трускавце начал этот тренд против забронзовения, чтобы депутаты не превратились в говорящие головы. Чаще всего покупаю носки украинских дизайнеров: Dodo, Sammy Icon. Сегодня на мне красные носки от фирмы Under", - рассказал Алексей Жмеренецкий.

Фото: "Страна"

Напомним, "Страна" уже писала, что 12 сентября еще один нардеп от "Слуги народа" удивил своим внешним видом на заседании Рады. Депутат Александр Дубинский пришел в джинсах, кроссовках и футболке с неоднозначной надписью: "Каких тебе еще, блдь, реформ не хватает?".

Также мы анализировали, в чем депутаты пришли на первое заседание Верховной Рады текущего созыва, которое состоялось 29 августа. Нардепеп Ольга Коваль принесла сумку Gucci за $2650, а Юлия Тимошенко пришла вся в белом.