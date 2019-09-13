Увеличение количества пожаров на территории вблизи Киева негативно сказался на состоянии воздуха в столице. Об этом сообщается на сайте КГГА. Там же уточнили, что за последний месяц в столице произошло более 800 пожаров, что превышает средний показатель почти в 7 раз.

По словам первого замглавы КГГА Николая Поворозника, проблемы экологии и чистоты воздуха в Киеве, как и в любом мегаполисе, вызваны рядом факторов, в частности, работой промышленных предприятий, увеличением количества автомобилей, ростом случаев пожаров на территории Киевской области и др.

"Мы ежедневно мониторим состояние воздуха, особое внимание уделяется территориям, где наблюдается наибольшая задымленность. Речь идет о жилых массивах на Левом берегу столицы. Круглосуточно работает передвижная лаборатория коммунальной аварийно-спасательной службы", - цитирует Поворозника пресс-служба КГГА.

Ранее "Страна" писала о том, что Киев уже несколько дней в буквальном смысле страдает от задымления. С воскресенья вокруг столицы горят торфяники и несанкционированная свалка.

Также мы сообщали, что жители Дарницкого и Днепровского районов Киева жалуются в соцсетях на дым с запахами фекалий и жженого пластика, который разносится по городу уже несколько дней.