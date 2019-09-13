В пятницу, 13 сентября, на форуме "Ялтинской европейской стратегии" YES-2019 украинский режиссер Олег Сенцов передал президенту Украины Владимиру Зеленскому банку со своим нагрудным знаком из российской тюрьмы. Соответствующее видео опубликовал канал "112" в YouTube.

"В тюрьмах у российских заключенных есть так называемые "нагрудные знаки". Это мой... Я на память ее забрал с собой. В некоторых армиях мира есть такое правило, что при гибели бойца его командир отрывает жетон, чтобы собрать отчеты о погибших... Я бы хотел завести другую. Мне бы очень хотелось, чтобы эта банка как можно быстрее наполнилась бирками тех, кто все еще находится в плену: в России, на Донбассе и в Крыму. Господин президент, сделайте так, чтобы эта банка стала как можно быстрее полной", - сказал Олег Сенцов.

Видео: YouTube/ 112 Украина

Напомним, в мае 2014 года ФСБ сообщила о задержании Олега Сенцова и Александра Кольченко. Им инкриминировали осуществление взрывов самодельных взрывных устройств в Симферополе и поджоги офисов общественной организации "Русская община Крыма" и представительства партии "Единая Россия" в Симферополе. Сенцов и Кольченко называли все обвинения против себя сфабрикованными. Сенцов был приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Он вернулся в Украину в рамках обмена удерживаемыми лицами 7 сентября.

Также мы писали, что Олег Сенцов публично сжег свою тюремную робу.