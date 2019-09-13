Обыски в мэрии Днепра были связаны с тем, что чиновники и бизнесмены присвоили часть денег, которые были отведены на ремонт моста. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что заместитель мэра Днепра вступил в сговор с учредителем предприятия "МАСТ-Буд", которое занималось ремонтом моста. Заместитель хотел "распилить" с ним бюджетные деньги, выделенные на ремонт, утверждают прокуроры.

Для того, чтобы присвоить бюджетные средства, они привлекли должностных лиц и внесли в акт выполненных работ заведомо неправдивые данные касательно класса бетона тротуарных блоков. Сумма "распиленных" средств, согласно экспертизе, составила 29,5 миллиона гривен. Чтобы подкрепить все обвинения, сотрудники прокуратуры предоставили записи телефонных разговоров.

Видео: Facebook/Информатор

Ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемым уже составлено. Все они подпадают под часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением), за что каждый может получить от 8 до 12 лет тюрьмы.

Среди подозреваемых:

Алексей Самилык - заместитель директора департамента благоустройства и инфраструктуры ДГС;

Петр Шматченко - начальник управления инфраструктуры департамента благоустройства и инфраструктуры ДГС;

Василий Самсонов - представитель технического надзора по договору с ГП "Жилком";

Михаил Беккер - основатель ООО "Предприятие "МАСТ-Буд";

Сергей Розбей - директор ООО "Предприятие "МАСТ-Буд";

Никита Заволик - начальник участка ООО "Предприятие "МАСТ-Буд".

Также в перечне значится заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко, однако сообщение о подозрении ему вручили заочно - из-за того, что его нет в Украине.

Правоохранители провели 20 обысков по адресам проживания подозреваемых, где могут храниться черновые записи или доказательства, которые указывают на причастие вышеуказанных лиц к преступлению.

Ранее "Страна" сообщала, что Филатов подтвердил обыск в мэрии Днепра.

Кроме того, мы рассказывали, что обыски в Приватбанке связаны с делом о найме рекрутинговых компаний.