Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил администрацию президента США Дональда Трампа и Конгресс за поддержку решения о предоставлении Украине помощи в области безопасности.

"Благодарен США за разблокирование военной помощи Украине, за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. США вновь подтвердили свое стратегическое партнерство с Украиной. Вместе работаем дальше!", - написал Зеленский в своем микроблоге в Тtwitter.

Фото: twitter.com/ Володимир Зеленський

Как сообщалось, ранее Администрация президента США Дональда Трампа и Конгресс поддержали решения о предоставлении Украине помощи в области безопасности, сообщили в украинском посольстве в США. Политика безопасности предусматривает помощь в $250 млн из бюджета Пентагона в рамках программы "Инициатива безопасности помощи Украине", $115 млн в рамках программы Государственного департамента США "Международное военное финансирование" из бюджета 2019 года, а также $26,5 млн по этой же программе из бюджета 2018 года. В общем - $391,5 млн.

Ранее "Страна" писала о том, что экс-глава НАТО и бывший посол США похвалили секретаря СНБО на встрече.

Также мы сообщали, что Конгресс США обещает выделить Украине военную помощь, даже если Трамп будет против.